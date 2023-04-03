5TH GRADE PRINCIPAL’S HONOR ROLL 5TH GRADE HONOR ROLL
MYA ADAMS ZANE BRIGHT
KENNEDY AKER HARLEIGH FREAM
BRIAR ARBOGAST CHRISTY FRIEND
MATTHEW BARKLEY MATTHEW HEATER
TITUS BOWLEY ZAYNE HEDRICK
DONALD BOYLES BLAINE HOWELL
LILLIAN DAVIS MADDISON PHILLIPS
MARLEE EVANS
WHITLEY FOWLER
LAILA GEORGE
LEGEND HARPER
LILY HELMICK
BLAKE HOLLAND
DAVID JOLLY
SYDNEY KNOTTS
JAYAH KUYKENDALL
LEVI LAMBERT
BRAILYNN MARSH
BRYSON MITCHELL
ADDYSON PHILLIPS
KRYSTAL ROSIER
RYLAN SEXTON
GABRELLA SLAUBAUGH
GUNNER SMITH
NEVAEH STOUT
QUINTON TETER
HUNTER VANDEVANDER
6TH PRINCIPALS HONOR ROLL 6TH HONOR ROLL
MADISON CARR ISAIAH BOYLES
AMESLY CHANNELL TYLER BUSH
RACHEL CUMMINGS JORDAN FREEMAN
ALISSA HEBB MIRANDA HEATER
RHY HOVATTER JADYN HEBB
BRANSON HYRE AVA HENDERSON
KHIA JACKSON JAYLEN LIEDY
JOEL JONES AVERY PHILLIPS
ISAIAH LIPSCOMB WINTER RICKS
MARSELLA MCCLUNG KYLEIGH ROSIER
BRAYLEE MATZGAR-TRAVIS RILEY SLAUBAUGH
DELAINEY RHODES DANIEL SMITH
KAMERON ROSIER JOHNATHAN TUTTLE
JAYCEE SHAHAN
LANDON WILFONG
7TH GRADE PRINCIPALS HONOR ROLL 7TH GRADE HONOR ROLL
JAYDEN BARKLEY JAMES BARKLEY
BRAYDEN BENNETT KENAH GRIFFITH
DRAVEN BUNNELL TAMDEN HOWELL
BELLA CARR ZAYLIE KISAMORE
RILEY COFFMAN ALYSSA LAWRENCE
JACKSON FREEMAN DEZIRAEY MOORE
JENELL GIDLEY ALAINA OWENS
RACHEL HILE CODY PIFER
BAYLEE LEWIS MARIA BENSINGER
BROOKLYN LORIA
WILLIAM MALCOM
JOSHUA MOORE
BRADLEY NEWLON JR
PARKER NEWMAN
LELAN PARSONS
TYLER RICOTTILLI
KAYDENCE ROSIER
SAMARA SCOTT
ZAYDEN THORNE
AVA WILFONG
8TH GRADE PRINCIPAL’S HONOR ROLL 8TH GRADE HONOR ROLL
OLIVER ARCHULETA OWEN BOLYARD
ALEXIA BANE BENJAMIN GOODEN
LUCAS BARB KENDRA HELMICK
LILLIAN BOYLES LYLEE JONES
ALYSSIA CARR ISAAC KNOTTS
THOMAS CASSIDY LOGAN KOPEK
LIAM DAVIS
NATHAN DAVIS
AARON FRYMYER
PEYTON HICKS
KATIE KELLER
MIKAILA LAWRENCE
ETHAN LOWER
RACHEALL OWENS
LEVI PHILLIPS
MARY PHILLIPS
AC RITCHIE
DALERAY ROSS
KILEY SNYDER
AARON TOMKINS
EMMALYN WILFONG
EVAN WITT
LELA WRIGHT
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